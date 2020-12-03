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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:36 م
اليوم العالمي لذوي
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
هدى الأمير
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احتفلت محافظة الأقصر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من خلال استضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجانًا لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر.

شهد فعاليات الاحتفال كل من: الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وأدفو وفيلة وأبو سمبل.
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

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