الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:36 م
هدى الأميرطباعة
احتفلت محافظة الأقصر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من خلال استضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجانًا لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر.
شهد فعاليات الاحتفال كل من: الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وأدفو وفيلة وأبو سمبل.
شهد فعاليات الاحتفال كل من: الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلًا عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وأدفو وفيلة وأبو سمبل.
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)