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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:27 م
هديل حسن
هديل حسن
منار إبراهيم
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تألقت الفنانة الشابة هديل حسن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي رفقة مخرج فيلمها القصير "الحد الساعة خمسة" شريف البنداري، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لسينما الغد ضمن الأقسام الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتلعب في الفيلم دور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظى بتجربة أداء مع مخرج كبير يضعها في موقف يتعين عليها فيه القيام باختيار صعب.

الفيلم من إنتاج Red star، africa films، s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري ويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة وايتن أمين والفنان صدقي صخر.

وكانت هديل حسن قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار" و"لعبة النسيان".

وعبرت هديل عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في مهرجان كبير وهام بحجم مهرجان القاهرة.

على صعيد آخر تنتظر هديل حسن العرض الأول للفيلم يوم 7 من ديسمبر الجاري في سينما الهناجر تمام الثالثة والنصف عصرا.

والثاني يوم 8 ديسمبر في سينما أوديون.
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»
هديل حسن تتألق في افتتاح «القاهرة» وتنتظر عرض «الحد الساعة 5»

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