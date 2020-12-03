فرنسا: مؤتمر اقتصادي لدعم السودان وتوفير مليون يورو مباشرة للاجئين

أعلنت فرنسا التزامها بتنظيم مؤتمر دعم اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس لدعم السودان، مؤكدة أنه ستتم دعوة الأطراف كافة بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة فيه.وقال إريك شفاليه مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية، إن أوروبا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها.وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن جاء إلى الخرطوم رفقة أوروبي لتقييم الوضع في السودان بالنظر لتدفقات اللاجئين الإثيوبيين للسودان مؤخرا.وقال شفاليه إن أوروبا تقدر للسودان استقباله للاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا وإنه بعد التقييم الذي أجراه أعلن توفير فرنسا مليون يورو مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين للسودان.