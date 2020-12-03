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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإزالة بناء خارج الحيز العمراني بقرى المنيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:34 م
رفع طن مخلفات
رفع طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والإشغالات وري الأشجار بعدد من القرى، نجحت خلالها في رفع 30 طن مخلفات وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف وري الأشجار بطريق مصر أسوان.

وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بالاستمرار في رفع التراكمات وأعمال النظافة اليوم بنطاق البرجاية ودماريس وزهره.

وأكد مصطفى مرسي رئيس قرية البرجاية أن الوحدة المحلية للبرجاية نفذت حملة نظافة بالبرجاية ودماريس وعزب الإصلاح وعاكف والجواهرجي ومساكن دمشير، أسفرت عن رفع 30 طنا من الأتربة والمخلفات تم نقلها للمقالب الوسيطة بجانب حملة نظافة بطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق دائرة البرجايه والاستمرار في ري الاشجار بالجزيرة الوسطي لطريق مصر أسوان الزراعي.

وأضاف رئيس القرية أنه تم إزالة عدد من الإشغالات بنطاق دائرة قرية البرجاية، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بعزبة الجواهرجي بمساحة 50 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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