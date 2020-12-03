وفاة شاب قبل ساعات من حفل زفافه في إسنا

توفي شاب، مساء اليوم، قبل ساعات من إقامة حفل زفافه بمنطقة بندر مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشاب محمود حسن الجرجاوي، معلنين وفاته أثناء قيامه بتجهيزات حفل الزفاف الذي كان من المقرر له أن يتم مساء اليوم، إلا أن الفرحة لم تكتمل وغادر العريس المنتظر عالمنا، ولتتحول مظاهر الفرح إلى مأتم.وقال محمد حسين يس، أحد أهالي مدينة إسنا، إن العريس المتوفى كان قد أقيم له أمس الأربعاء حفل «الحنة»، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم يعانِ من أية مشكلات صحية، وقبيل إقامة حفل الزفاف بساعات توفى الشاب بشكل مفاجئ.وأضاف أن هناكَ حالة من الحزن طغت على الجميع، وتبدلت مشاعر الفرحة والسعادة إلى حزن وألم يعتصر القلوب، حزنًا على رحيل الشاب الذي غادر عالمنا في يوم زفافه.