وزيرة التضامن تجتمع مع الجمعيات الأهلية لدعم الخدمات الطبية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية العاملة بمجال الخدمات الطبية، حيث تناول الاجتماع استعراض تعزيز التنسيق المشترك بين الاطراف الثلاثة لدعم الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات.وخلال الاجتماع استمعت الوزيرة للعقبات التي تواجه الجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية، حيث أكدت على بذل كافة الجهود لإزالة تلك العقبات وتيسير عمل الجمعيات.وتم الاتفاق على وضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشراء الموحد بشأن توفير المستلزمات والأدوات الطبية للجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية بهدف ضمان التزام الهيئة بتوفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية للجمعيات بالأسعار المعلنة وأيضا ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالسداد، كما سينص البروتوكول على تحديد فترات السداد وكافة الأمور المتعلقة به.