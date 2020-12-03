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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:31 م
زينة عكر
زينة عكر
وكالات
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دعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، الأمم المتحدة للتدخل السريع لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية التي تشكل خرقا للسيادة ومخالفات للقرار 1701، مشيرة إلى أن أي خرق له قد يزيد الأوضاع تعقيدا.

وقالت الوزيرة عكر في بيان مساء، اليوم الخميس: "تستمر الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الاسرائيلي للأجواء اللبنانية، حيث حلق الطيران المعادي اليوم فوق الأجواء اللبنانية، وصولا إلى أعالي كسروان وجبيل وشكا" ( جبل لبنان، وشماله).

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن ست طائرات إسرائيلية خرقت أجواء لبنان بين الأمس واليوم.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اليوم الخميس: "خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 12 2020 الساعة 2100، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى جبيل، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 2225 من فوق بلدة رميش".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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