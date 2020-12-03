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سياسي

«حماة الوطن»: مصر خطت خطوات ثابتة نحو تنشيط اقتصادها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:53 م
كريم مصليحي، الأمين
كريم مصليحي، الأمين المساعد
محمد الشريف
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قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن انطلاق قمة مصر الاقتصادية لمناقشة الفرص الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، هي خطوة على الطريق الصحيح ومؤشر إيجابي على استمرار الاقتصاد المصري في النمو والتقدم رغم تحديات جائحة كورونا.

أضاف مصيلحي، فى تصريحات الخميس، أن خبراء صندوق النقد كان قد أثنوا وأشادوا خلال الأسبوع الماضي، بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، ويرجع ذلك للإدارة الرشيدة والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وأكد مصيلحي أن مصر خطت خطوات ثابتة نحو تنشيط الاقتصاد المصرى وإنقاذ مصر من الانهيار، وذلك فى ظل الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد، موضحًا أن إعلان الحكومة عددًا من القرارات الاقتصادية جاءت بحالة انتعاش قوية للاقتصاد فى كافة المجالات. وفي نفس الوقت عملت الحكومه على تقديم مساعدة فورية للقطاعات غير المؤمن عليها والعمالة المؤقتة لضمان تقليل ضرر الإغلاق وقرارات مواجهة جائحة كوفيد 19.

أشار مصيلحي إلى أن هناك طفرة تنموية شهدتها مصر فى مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، كذلك إصدار عدد من القوانين التى ساهمت فى تنشيط الوضع الاقتصادى، مضيفا أنه ما زالت مصر تجني ثمار خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

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