الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة، التى نفذتها مديرية الصحة بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطتها أفضل الخدمات الطبية للأهالى بكافة المناطق، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تحويل عدد ٢١ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٢ حالة أخرى، بالإضافة إلى إجراء ٤٠٠ تحليل معملى و٣١ أشعة وكذا إجراء أشعة بالسونار لعدد ٣٦ حالة.