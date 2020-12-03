رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:46 م
قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
حسام فهمي
طباعة
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة، التى نفذتها مديرية الصحة بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطتها أفضل الخدمات الطبية للأهالى بكافة المناطق، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تحويل عدد ٢١ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٢ حالة أخرى، بالإضافة إلى إجراء ٤٠٠ تحليل معملى و٣١ أشعة وكذا إجراء أشعة بالسونار لعدد ٣٦ حالة.
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط
الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

موضوعات متعلقة

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «سماح بنت شهاب»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

الصور

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

زحام على مكاتب البريد في دمياط لصرف المعاشات

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

«سماح بنت شهاب».. شاب يفضح فتاة ليلة خطبتها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

شفاء امرأة كرواتية تبلغ 99 عامًا من فيروس كورونا

فنانة سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالقهوة في العالم.. وتدخل «جينيس»

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

سلوى سيد: أحلم بكتابة قصة ترقى لمستوى يوسف إدريس ويحيى حقي

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون