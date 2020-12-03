استطلاع: غالبية طفيفة من الألمان تؤيد تخفيف قيود كورونا في عيد الميلاد

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية طفيفة من الألمان تؤيد تخفيف قيود المخالطة في عيد الميلاد.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، أن 53% من مواطني ألمانيا يعتبرون أن التخفيف المزمع لقيود المخالطة خلال أيام عيد الميلاد إجراء صحيح، فيما اعتبره 44% أنه خاطئ.وأعرب 68% من مواطني ألمانيا أن تخفيف قيود المخالطات في رأس السنة، خطأ، مقابل 30% يرون أنه صحيح.وتقضي القواعد المعمول بها حاليا في ألمانيا بلقاء ما لا يزيد علي خمسة أفراد من منزلين، ومن المنتظر تخفيف هذه القواعد بشكل مؤقت في الفترة بين 23 ديسمبر الجاري حتى مطلع يناير المقبل، وسَيُتْرَك لكل ولاية حرية إقرار تطبيق هذه التخفيفات ومداها.وفي ظل هذه التخفيفات سيتم السماح بلقاء ما يصل إلى عشرة أشخاص مع استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.وبحسب النتائج، فإن القيود الحكومية للحد من جائحة كورونا هي محل قبول لدى الألمان بشكل مبدئي، حيث يرى 53% أن هذه القيود متناسبة، فيما يرى 27% أنها مبالغ فيها، مقابل 18% لا يرون أنها كافية.