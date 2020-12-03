خبراء دوليون يشاركون بمشروع التراث الثقافي في الفضاء الإلكتروني

يشارك نخبة من الخبراء الدوليين من الأثريين والأكاديميين من مصر وألمانيا في فعاليات مشروع التراث الثقافي في الفضاء الإلكتروني، الذي يستهدف توظيف إحدث تقنيات رقمنة التراث الثقافي.ويقام المشروع بمشاركة كل من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وجامعات القاهرة وعين شمس والفيوم والمؤسسات الجامعات بألمانيا وتدعمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي وينفذه قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ماربورج.وأوضح مدير المشروع الدكتور ألبريشت فوس، أن المشروع يهدف لتعاون مثمر ومشاركة إيجابية تضمن توفير وسائل علمية فعالة لتدريب كوادر قادرة على تنمية القطاعات في مجالات التعليم والثقافة وإثرائها بأحدث التقنيات التكنولوجية على المستوى الدولي.وأضاف أن المشروع يهدف تعزيز الخبرة الدراسية للأكاديميين والباحثين الألمان والمصريين وإقامة تعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية.من جانبها، قالت منسق المشروع الباحثة المصرية في تاريخ الفن السياسي وحفظ التراث هالة غنيم، أن المشروع يضم ثلاث مراحل يستهدف جميعها إطلاع المشاركين من الخبراء والباحثين على أحدث ما توصل إليه القائمين على رعاية مقتنيات المكتبات ومجموعات المخطوطات في مصر وألمانيا من أساليب حديثة لرقمنه وحفظ تلك المقتنيات وإتاحتها وإيجاد سبل جديدة لتطوير برامج البحث والتدريب ووضع خطة فعالة للتعاون المشترك للسنوات التالية.وألمحت أن أولى مراحل البرنامج بدات في مايو 2019 بزيارة لوفد مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي وعدد من عمداء واساتذة الجامعات المصرية إلى العديد من المكتبات والجامعات ومجموعات المخطوطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، واختتمت فعالياتها باحتفالية بمقر سفارة مصر بألمانيا برعاية السفير بدر عبد العاطي.