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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

254 وفاة و10127 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:28 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، تسجيل 254 حالة وفاة، و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، إن الحصيلة الإجمالية للاصابات ارتفعت إلى مليون و675902 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات في العاصمة (مدريد) ارتفع إلى 353011 حالة، فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 308791 حالة، وفي إقليم (الأندلس) 237397 إصابة.

وأوضح أنه تم تشخيص 47615 إصابة بالفيروس و1015 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، فيما سجلت 113282 إصابة في الأيام الـ14 الماضية.

وعلى الرغم من التراجع الواضح في حصيلة الإصابات اليومية لكن السلطات الصحية تحذر من مخاطر تفشي المرض بقوة في فترة الأعياد المقبلة، وعليه فإن الحكومة أعلنت أمس الأربعاء سلسلة من التدابير الجديدة التي ستفرض في الفترة بين 23 ديسمبر الجاري والسادس من شهر يناير المقبل.

وتنص تلك التدابير بشكل أساسي على منع التنقل بين الأقاليم إلا للاجتماعات العائلية، وحظر اجتماع أكثر من 10 أشخاص، وتأخير حظر التجوال حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) خلال أيام العطلات الرسمية، علما بأن البلاد تعيش حالة طوارئ حتى شهر مايو المقبل.

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