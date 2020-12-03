الكويت تقود التوافق والنجاح باجتماع أوبك +

قالت وزارة النفط الكويتية إن اجتماع (أوبك +) انتهى مساء اليوم الخميس بنجاح وتوافق تامين بين الدول الـ 23 من مجموعة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) والدول من خارج المنظمة التي يطلق عليها (أوبك +) بعد مفاوضات استمرت لأسابيع.وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن دولة الكويت لعبت بقيادة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل دورا دبلوماسيا بارزا في خلق التوافق التام بين دول أوبك والدول من خارج المنظمة.وأوضحت أن ذلك تم من خلال تقديم مقترح كويتي توافقي بالتعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (دولة الرئاسة) وجمهورية أذربيجان (عضو من خارج أوبك) حظي بدعم جميع الدول المشاركة ومن دون شروط أو تعديل.وبينت أن المقترح الذي تم التوافق عليه ينص على زيادة الانتاج تدريجيا بما لا يزيد علي نصف مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير 2021، على أن يتم عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة (أوبك +) شهريا لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن مستويات الانتاج للأشهر اللاحقة.وأفادت أن المقترح تضمن أيضا تمديد فترة تعويض عدم الالتزام بحصص الإنتاج إلى الربع الأول من عام 2021.