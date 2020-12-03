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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على أفضلية هيئات الرقابة الصحية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:18 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وكالات
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رفضت المفوضية الأوروبية إعطاء اهتمام لتصريحات وزير بريطاني اليوم الخميس، بأن بلاده كانت أكثر سرعة في الموافقة على أول لقاح ضد كوفيد19- بسبب علمائها المتفوقين.

وعلى الرغم من الثقة الكبرى في الجهات الصحية الرقابية في بريطانيا، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، أن المفوضية "ليست قطعا في لعبة المقارنة بين الجهات الرقابية بين الدول، أو التعليق على تصريحات بشأن من أفضل من الآخر".

وقال ممثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل إن "هذا ليس مباراة لكرة القدم، نحن نتحدث عن حياة المواطنين وصحتهم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال وزير التعليم البريطاني جافين ويليامسون، إن بلاده لديها علماء "أفضل بكثير" ما لدى فرنسا وبلجيكا أو الولايات المتحدة.

كما وافقت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا "إم إتش آر أيه" على استخدام لقاح، قبل وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم أيه" وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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