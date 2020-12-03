بورصة تونس تقفل على ارتفاع عند 6826.12 نقطة

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليصل عند 6826.12 نقطة.فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 4.744 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.744 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.