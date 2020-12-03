محافظ الإسماعيلية: مستعدون لجولة إعادة انتخابات النواب

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مؤتمرا بحضور القيادات التنفيذية وجميع أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية، لاستعراض كافة التجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف القطاعات وتوابعها.وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة أي تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومراعاة البعد الاجتماعي وتوفير كافة سبل المناخ الأمن والمناسب لجميع النالخبين لتسهيل عملية المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.وأضاف: أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية؛ تحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ، مؤكدا ضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات الانتخابات.