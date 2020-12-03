يسرا تتألق بالأحمر على هامش مهرجان القاهرة السينمائي

خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير جديدة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ42.ونشرت يسرا الصور عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث كانت ترتدى فستانا أحمر طويلا، وصفه المتابعون بالإطلاللة الملكية.وأشاد متابعون بالخامة ورقى الفستان، فيما أعجب آخرون باللوك الخاص بالفنانة معلقين: "كل ما تكبر.. تصغر".وانطلق مساء الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية، الذى حرصت خلاله الكثير من الفنانات على جذب الأنظار من خلال أزيائهن المختلفة، وتنوعت أزياء الفنانات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والفساتين ذات الأقمشة اللامعة، مع الاكسسوارات المختلفة وتسريحات الشعر والماكياج.