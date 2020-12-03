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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يهدي نقابة القراء مصاحف وشرائط وسلسلة رؤية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:35 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء- والأعضاء يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير والدعاء للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى وجه بمد ودعم وإهداء النقابة بمجموعة من المصاحف والأشرطة، وسلسلة الفكر الوسطى المستنير التى تحصن عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه قال الشيخ محمد حشاد: إن مجلس إدارة النقابة إذ يعرب عن خالص الشكر والدعاء إلى معالى الوزير الدكتور محمد مختار جمعة لإهدائه مجموعة من المصاحف والشرائط وسلسلة نشر الفكر المستنير، التى تحصن عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، والتى تأتى ضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: -الأوقاف والثقافة وجامعة الأزهر الشريف-.

أضاف الشيخ حشاد أن مجلس الإدارة بكامله، وجميع الأعضاء وكذا نقباء المحافظات يتوجهون للدكتور وزير الأوقاف بعظيم شكرهم على دعمه الدائم للنقابة والذى كان آخره مضاعفة الدعم المقدم من الوزارة للنقابة ليصبح 400ألفا بدلا من 200 الفا سنويا، سائلين المولى عز وجل أن يمده بمدده وأن يوفقه إلى مافيه الخير وخدمة بيوت الله (المساجد) وأهل القرآن والدعاة.

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