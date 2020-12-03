سيد مشعل: «الوفد» قيمته كبيرة في تاريخ مصر

قال اللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى السابق، إن حزب الوفد على مدار تاريخه يملك قيمة كبيرة فى تاريخ مصر يؤثر بشكل جديد فى هذا الزمن، مؤكدًا أن فكرة توثيق أحداث انتصارات أكتوبر التى قال عنها كاسينجر فى مذكراته: «إنه علينا أن ننتظر 30 سنة على حرب أكتوبر لتغيير جيل كامل، والقضاء على فكرة اعتزازهم بوطنيتهم»، هو انتصار للتصدى لهذه الأفكار.أضاف مشعل "أن الجيل الجديد في حالة غياب تام عما يحدث فى مصر، لافتًا إلى أنه فى حياة الشعوب مواقف تؤثر فى تاريخ الأمم التى لها شخصياتها كشخصية أنور السادات التى أثرت فى مصر أثناء حرب أكتوبر، التى كانت تدور فى أجواء من الحماس والخوف والقلق.وأوضح مشعل أن الحماس والثقة التى سادت فى ذلك الوقت استطاعت التغلب على الخوف، وجعلت من أكتوبر انتصارًا عظيمًا يفخر به المصريون جميعًا، وهو ما يجب أن يتحلى به الشباب والأجيال المقبلة.أشار مشعل إلى أن ما حدث فى 30 يونيو كان نقطة تحول كبيرة فى تاريخ مصر، ومع حلول 2023 سيكون مرت 10 سنوات على هذا الحدث، وهى فترة زمنية مهمة سطرت مواقف وبطولات وطنية يجب أن تؤرخ ويحفظها التاريخ حتى لا يعبث بها العابثون، فقد كان للشباب دور وللقوات المسلحة ورجال الشرطة دور، وكلها أمور فى حاجة إلى أن تُدرس، خاصة فى ظل التحدى المستمر والخطر القائم.بيّن أنه فى حرب أكتوبر 1973 كان العدو واضحًا، لكن الآن العدو فى كل مكان داخليًا وخارجيًا ومن أكثر من جهة وبأكثر من أسلوب وبتقنيات حديثة، لذا فإنه فى ظل تلك التحديات الصعبة ومع الإنجازات العظيمة، فإن على المصريين الاتحاد والتعاون للحفاظ على وطنهم، وهو ما نلتمسه فى حزب الوفد بدوره ومواقفه الوطنية التى أرّخ لها التاريخ، أن يتكون جزء من هذه المسئولية، ونحن على ثقة كبيرة فيه، حيث كان فى وقت من الأوقات يتولى مسئولية مواجهة الاحتلال الإنجليزى.