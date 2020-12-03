انطلاق حملة مكافحة الحشرات الطائرة بالإسماعيلية

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء جمال مسعود السكرتير المساعد للمحافظة، انطلاق حملة مكافحة الحشرات الطائرة في تمام الساعة الرابعة عصرا من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة والقرى التابعة له والوحدة المحلية بالمستقبل.وتستهدف الحملة التي تستمر من 3 إلى 5 أيام المناطق التالية وهي (المستقبل – المجاورات – الدائري – قرية الحجاز – الضبعية – الفردان – عين غصين - نفيشة – أبوعطوة – ميدان عرابي – ميدان مصطفي كامل – السلطان حسين – عرايشة مصر – البحري – السكة الحديد – شارع رضا – الخامسة – الجامعة القديمة – المستشفى العام – الشارع التجاري – الكاكولا – الحرفي – سوق الحرفي)، وتتحدد فترة استمرار الحملة حسب متطلبات كل مكان بحد أقصى 5 أيام.