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مصر

«البيطريين» تستنكر الترويج لصيد حيوانات برية في برنامج تليفزيوني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:41 م
الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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أكد الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر، رفضه لما تم إذاعته بأحد البرامج التليفزيونية خاص بعمليات صيد لأحد الحيوانات البرية، وكذلك الترويج لتلك العمليات غير الإنسانية وتعد انتهاكا لحقوق الحيوان، وأعراف الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن البرنامج روج للصيد الجائر للحيوانات بالمخالفة لكافة القوانين ذات الصلة وكذلك لوائح منظمة الصحة الحيوانية وكل الشرائع السماوية.

قالت الدكتورة ماجدة شكري مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقطة الاتصال الرسمية للرفق ورعاية الحيوان بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن مصر، إن عمليات الصيد للحيوانات البرية مخالفة لكل القوانين، وانتهاك لحقوق الحيوان وكل الشرائع السماوية، حيث إن قوانين البيئة وقرارات وزارة الزراعة تمنع صيد بعض أنواع الحيوانات الموجودة في البيئة المصرية، حفاظا عليها من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت الدكتورة ماجدة أن الصيد بتلك الصورة «البشعة» للثعلب من بيئته الطبيعية يعد انتهاكا واضحا لحقوق الحيوان، لافتة إلى أن نشر تلك المشاهد بوسائل الإعلام، وإظهار هذا الصيد الجائر لبعض أنواع الحيوانات للاتجار فى فرائها، بمثابة تشجيع على هذا العمل الإجرامي.

كما أكد الدكتور الحسيني عوض، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن كافة الأديان السماية تحض على الرحمة والرأفة بالحيوان والتوعد بالعذاب لمن يتعدى عليها، لافتا إلى أن إذاعة تلك المشاهد "القاسية" يمنح الأطفال وغيرهم من الأشخاص انطباعا بأن التعامل مع الحيوانات بتلك الطرق أمر طبيعى، وقد يحاولون تكراره مع الحيوانات الأليفة أو حيوانات الشوارع.

وأوضح «عوض» أن قانون الزراعة في المادة رقم 117 نصت على حظر صيد الحيوانات البرية أو قتلها أو الإمساك بها بأي طريقة، كما يحظر حيازتها أونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وأكدت المادة 119 حظر استخدام القسوة مع الحيوان، بالإضافة إلى المادة رقم 355 من قانون العقوبات ونصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا، حيوانا أو أضر به ضررا كبيرا، وكذلك قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية، والذى حظر صيد أو قتل أو الإمساك بالطيور والحيوانات البرية.

وأكد مقرر لجنة حماية حقوق الحيوان ضرورة تفعيل الرقابة لعدم تكرار مثل تلك الوقائع، ومنع أي شخص من صيد الحيوانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

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