إحالة عاطل بتهمة حيازة استروكس في المطرية للمحاكمة

قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إحالة عاطل متهم بحيازة كمية من مخدرى الاستروكس والفودو للمحاكمة العاجلة.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1.790 كيلوجرام- كمية من نبات البردقوش معدة للتصنيع وزنت 1.90 كيلوجرام- كمية من مخدر الاستروكس وزنت 430 جراما- كمية من البودر المستخدم في تصنيع الاستروكس وزنت 40 جرامًا- أدوات التصنيع- هاتف محمول- مبلغ مالي).تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.