عبدالرحيم طايع يكتب: عن محاولات استفزاز الناس

من حق الذين يملكون أموالًا طائلة أن يستمتعوا بها طبعًا، هم الأدرى بمصادر أموالهم وأسرارها، غير أن العلنية الصارخة فى الاستمتاع تستفز الأغلبية بلا جدال، الأغلبية التى من بينها عاطلون عن العمل وفقراء معدمون ومدينون ومرضى يتألمون بلا قدرة على توفير مسكنات الآلام، ومن يكسرون القاعدة، قاعدة الاستمتاع الهادئ بثرواتهم بعيدًا عن الجموع، يتحدون المجتمع فى الحقيقة ولا يبالون بالمشاعر بل أراهم، بلا تزيّد، لا يقيمون وزنًا لاستقرار البلاد التى شملتهم برعايتها وهيأت لهم مناخ الاستثمار والربح.ليس الاجتهاد فى صنع المال الكثير بالشىء الذى يعيب صاحبه، غير أن استعراض الحياة التى يحياها به هذا المجتهد شىء بالغ القهر والقبح. فما للناس وما وصلت إليه ممتلكاته فيظهرها لهم كما لو كان يغيظهم بما لديه.إن الأغلبية يعانون ظروفًا مادية قاسية فى العموم، ودولتنا تحاول الخلاص وحكومتنا تحاول النجاة، فتنجح المساعى تارة ولا تنجح أخرى، وحين أتى كورونا فى المرة الأولى أغلق أبواب الأمل فى تحسن الأحوال أو كاد، وحين ذهبت أيامه الثقال، نسبيًا، وبدأ الخلق يتنفسون الصعداء ويستأنفون أنشطتهم المعطلة، برز فى موجته الثانية التى نعيش فى أجوائها الآن، والتى يقال إنها ستكون أخطر، وبعض المعنى أن أضرارها الاقتصادية ستكون أكبر.لا يستقيم ما ذكرته بالمرة مع كوننا صرنا نستيقظ كل يوم فنقرأ أرقامًا فلكية ثمنًا لحقيبة يد فى حوزة سيدة أيًا كانت، نعم مجرد حقيبة يد، وأن نفتح أعيننا على صور صادمة لرفاهية كبرى يعيشها رجل أيًا كان، بينما الأوضاع بائسة.المواطن الثرى يجب أن يكون وطنيًا فى المقام الأول، والثروة يجب أن تكون وطنية، وليس من الانتماء الفعلى إلى الوطن إظهار الفوارق الطبقية بين مواطنيه، وإحداث شرخ هائل فى جدار العلاقات الإنسانية يصعب ترميمه. فبدلًا من أن يتوافق الناس يتناقضون وبدلًا من أن يتكاملوا ينقص كل منهم من رصيد الآخر.سيكون فقراء وأغنياء، طوال الوقت سيحدث ذلك كما حدث من قبل ويحدث باستمرار، إلا أن الدرجات لا يجب أن تتباعد إلى الحد الأقصى: واحد ينال مائة من مائة، وثانٍ صفرًا من مائة؛ فهكذا تتولد الأحقاد وتنشأ الصراعات. يجب أن تكون الدرجات متقاربة على الرغم من تفاوتها، ويجب أن تكون فى الآفاق صلات طيبة وعطف وإحسان ورحمة، وكما يوارى عسير الحال عسر حاله، خجلًا أو تعففًا، على القوى النافذ أن يوارى يسر حاله أيضًا لئلا يجرح الآخرين الضعفاء ممن لا حيلة لهم. إن أشكال الترف التى يمارسها بعض الذين وهبهم الله أطنان الذهب والفضة تبدو نارًا تلتهم الأخضر لما تؤججه فى صدور المعوزين من النيران التى لا يخبو سعيرها، وإن الخوف، كل الخوف، أن يمعن المترفون فى ترفهم الصريح المنتشر، ويمعن اليائسون فى يأسهم والغاضبون فى غضبهم حتى ينفجر الموقف انفجارًا رهيبًا لا يبقى ولا يذر.نحن فى وقت، حتى من ليس قليل المال فيه يعانى من الالتزامات الرسمية التى تضاعفت رسومها، كاستهلاك المياه والكهرباء وتسديد الضرائب وما إلى ذلك، وقد يضطره الضيق إلى الاقتراض من الأقرباء أو الأصدقاء، فكيف بالذين لا يملكون مالًا كثيرًا ولا قليلًا، ولا ادخارًا يعينهم فى الأزمات، وهم السواد الأعظم من المصريين تقريبًا؟! إن فقدان الإحساس بالمسئولية نقمة، وما على الذين أنعم الله عليهم بالغنى سوى أن يستعيدوا دفء معنى الإحساس بالمسئولية قبل فوات الأوان، فلو دامت الأمور كما بات يذاع على السوشيال ميديا ويشاهد فى الفضائيات ويُقرأ بالصحف والمجلات، لو دامت كذلك، أعنى مما يوقع أكثرية الناس فى الحسد ويجعلهم فى خانة الإثارة والاضطراب، فإننا أمام طائفة عابثة تصنع إرهابًا يضاف إلى الإرهاب الذى يؤرق مضاجعنا ويستنزف طاقاتنا ويخطف أعمارنا، يصنعونه بلهوهم باذخ التكاليف الذى يضرب التئام البشر فى الصميم، ويؤلب الشارع والمعارضة، ويمنح الخصوم الغرباء فرصًا مجانية للتدخل بين أبناء الأرض الواحدة، وقد كنا، فى الجذور، كأننا العائلة الكبيرة التى لا تسمح لغريب أن يقتحم بيتها مهما تكن نواياه.إننى أنبه لخطورة الاستهتار الجارى، وما أريد إلا أن نلتحم ونتحد ونتعاون، فلا يوجد بعدها بيننا محروم حزين وعلى مدى عينيه متخمون سعداء.