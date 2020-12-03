الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل عبدالفتاح السيسي الإثنين

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ، الأحد، زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين.وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق المصدر نفسه.