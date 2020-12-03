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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعتقل 23 إخوانيًا مصريًا بتهمة التخابر مع دول ومنظمات أجنبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:59 م
تركيا تعتقل
تركيا تعتقل
هدير سند
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كشفت مصادر عن أن السلطات التركية تحتجز ٢٣ من عناصر الإخوان المصريين المقيمين على أراضيها بعد رفضها منح الجنسية لنحو ٥٠ من عناصر وقيادات الجماعة.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«العربية. نت»، أن السلطات التركية تحتجز حاليًا هؤلاء العناصر بعدما اكتشفت تواصلهم مع دول خارجية ومنظمات تابعة للجماعة فى بعض الدول الأوروبية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، وتسهيل إيوائهم وتدريبهم، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.
وقالت المصادر إن هؤلاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية ومنظمات خارجية تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، من أجل توفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، دون التنسيق مع حكومة أنقرة التى انزعجت بشدة، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضى التركية.
وأضافت أن تركيا رأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدًا عن وصايتها وتوجيهاتها، وتتعامل مع دول لديها مصالح تتعارض مع الدولة التركية، مما أشعل خلافًا بين أنقرة والتنظيم الدولى للإخوان.
وكشفت عن أن عددًا من هؤلاء العناصر رتبوا لسفر وتدريب بعض شباب الجماعة الموجودين فى ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى بـ«استراتيجية خرطوم الأباطيل»، وهى إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية.
وكشفت الحكومة التركية عن وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وجهات نافذة وفاعلة فى إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم فى لندن.
وقال أحمد الشوربجى، الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى، إن عناصر جماعة الإخوان تواجه ظروفًا مادية وحياتية صعبة فى تركيا، ولذلك تفككت أسر إخوانية كثيرة هناك وانفصلت بسبب قلة الرواتب وتدنى المعيشة وصعوبة العودة لمصر فى ظل وجود أحكام ضدها فى قضايا عنف وإرهاب.
وأضاف أن «كل هذه العوامل جعلتهم فريسة سهلة للاستقطاب وصيدًا سهلًا للتجنيد والعمل لحساب أى جهات ومخابرات معادية للدولة التى يقيمون فيها مقابل الحصول على المال».
وأشار إلى أن شباب الإخوان تعرضوا لصدمات متتالية وخيبات أمل فى قياداتهم الذين تخلوا عنهم ما عرضهم للتشتت وفقدان الثقة فى الجماعة والوطن وتركيا نفسها.
وكشف «الشوربجى» عن أن المخابرات التركية ألقت العام الماضى القبض على مجموعة من أفراد وعناصر الجماعة، بعضهم له حيثية قيادية بذات التهمة، وهى التعاون مع الخارج، وثبت أن بعضهم يعمل لصالح الاستخبارات الروسية ولديه اتصالات وعلاقة تعاون ثابتة معها.
وذكر أنه بسبب الظروف الصعبة التى يعيشها شباب الإخوان الهاربون فى تركيا وتخلى الجماعة وقياداتها عنهم، أصبح لديهم استعداد نفسى للتعامل مع أى جهات توفر لهم الأمان المالى، وهو ما تنبهت له الحكومة التركية وبدأت فى مراقبة كل عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، ورفضت منح الجنسية لبعضهم.
وسبق للسلطات التركية أن رفضت منح الجنسية لنحو ٥٠ من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، بعد أن كشفت التقارير عن تورطهم فى التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق حسابات وصفحات تواصلية وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، ما قد يشكل خطرًا على الأمن القومى التركى مستقبلًا فى حالة حصول هؤلاء على الجنسية.


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