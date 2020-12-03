تكريم وحيد حامد وكريستوفر هامبتون يرد الاعتبار لمهنة السيناريو

الكاتب الذى أصبح نجمًا

«الأب» أو مأساة الذاكرة المثقوبة

عادة المهرجانات أن تكرم الممثلين والمخرجين باعتبارهم أهم صناع الأفلام والمسئولين عن نجاحها أو فشلها، حتى بات من المدهش أن نرى كاتبًا أو مديرًا للتصوير أو مونتيرًا أو مصممًا للمؤثرات الخاصة يتم تكريمه. ولكن ها هو مهرجان القاهرة فى دورته الثانية والأربعين يكرم اثنين من كتاب السيناريو: المصرى وحيد حامد والبريطانى كريستوفر هامبتون، فيما يبدو أنه مصادفة موفقة تشدد على أهمية السيناريو باعتباره العمود الفقرى الذى يقوم عليه أى فيلم جيد.قلائل جدًا هم كتاب السيناريو المشهورون، الذين تنسب إليهم الأفلام كما تنسب للممثلين والمخرجين، وفى السينما المصرية، فإن وحيد حامد قد يكون الأشهر والأكثر شعبية بين كل كتاب السيناريو، وهو تقريبًا كاتب السيناريو الوحيد الذى تسمع اسمه يتردد على ألسنة الناس العاديين غير المتخصصين فى السينما، ويصعب أن نقارنه بأحد باستثناء أسامة أنور عكاشة فى الدراما التليفزيونية.كل من حامد وعكاشة حاولا كتابة الأدب فى بداية حياتهما، ثم انتقلا إلى كتابة المسلسلات للإذاعة والتليفزيون، ثم السينما. أسامة لم يجد نفسه فى السينما، بينما السينما هى التى صنعت مجد وشهرة وحيد. ربما تكون شعبية وحيد حامد قد بدأت بعمله مع الثنائى النجم عادل إمام والمخرج شريف عرفة، لا أقصد أنه لم يكن معروفًا قبلها، ولكن أقصد الشعبية وسط الناس العاديين وبداية ملاحظة جمهور السينما لاسم وحيد على أفيشات الأفلام، باعتباره حافزًا لدخول الفيلم، كما يفعلون مع أسماء الممثلين دائمًا، والمخرجين أحيانًا. كتب وحيد حامد خمسة سيناريوهات لأفلام من إخراج شريف عرفة، وبطولة عادل إمام حققت شعبية هائلة وأعادت لإمام شعبيته التى كان قد فقد جزءًا كبيرًا منها فى بداية التسعينيات، ولكن وحيد حامد يختلف عن غيره من الذين كتبوا للنجم الأول، مثل يوسف معاطى مثلًا، فى نقطتين: الأولى أن هذه الأفلام الخمسة أحدثت دويًا نقديًا ومجتمعيًا كبيرًا، بسبب معالجتها الجريئة للأوضاع السياسية والاجتماعية وقتها، والنقطة الثانية أن وحيد حامد استطاع أن ينجح مع مخرجين آخرين، مثل عاطف الطيب وسمير سيف ومحمد ياسين، وممثلين آخرين مثل أحمد زكى ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز، وأن يحافظ دائمًا على صلته بالواقع المصرى وبالحس الواقعى النقدى فى أعماله، حتى بات نموذجًا يحتذى به لكاتب السيناريو الملتزم القادر على إرضاء الجمهور والنقاد معًا.من أبرز سمات كتابة وحيد حامد، قدرته على خلق شخصيات مأخوذة من الواقع، وليس من الأفلام السابقة كما يفعل غالبية الكتاب. ذات يوم اعتبر الأديب الراحل يحيى الطاهر عبدالله أن أهم صفة يتمتع بها الأديب الجيد هى قدرته على الاستلهام من الحياة، وليس من الكتابات السابقة، وقد نجح وحيد حامد فى ذلك إلى حد كبير. تذكر مثلًا شخصية أحمد سبع الليل، جندى الأمن المركزى، التى جسدها أحمد زكى فى «البرىء»، أو الراقصة سونيا، صاحبة النفوذ سليطة اللسان التى ترغب فى إنشاء ملجأ للأطفال، والتى لعبتها نبيلة عبيد فى «الراقصة والسياسى»، أو أسعد بك «رجل الأعمال المشبوه» الذى يكره الفقراء، والتى لعبها كرم مطاوع فى «المنسى»، على سبيل المثال. يحتاج وحيد حامد إلى أكثر من التكريم، أن تشاهد أعماله فى سياقها التاريخى باعتبارها شهادات فنية على عصرها، وأن تدرس هذه الأعمال بجدية باعتبارها نماذج للسينما الاجتماعية فى مصر كما ينبغى أن تكون.يكرم مهرجان القاهرة أيضًا كاتب السيناريو كريستوفر هامبتون، وهو مثال للكاتب السينمائى المحترف الذى يمتلك أدوات حرفته جيدًا، غير أن هامبتون لديه ميل واضح للسيناريوهات المأخوذة عن أعمال أدبية ومسرحية، خاصة التى تدور فى حقب زمنية بعيدة، مثل رائعته «علاقات خطرة»، ١٩٨٨، و«تكفير»، ٢٠٠٧، ومن الممتع تأمل أعماله من زاوية المقارنة بين الأدب والسينما، أو بين المسرح والسينما، كما نرى فى عمله الأخير «الأب» الذى اختير لافتتاح دورة المهرجان هذا العام. هامبتون هو أيضًا كاتب مسرحى ومخرج سينمائى صنع بعض الأفلام الجيدة جدًا.ومن الطريف أن فيلم «الأب»، الذى شارك هامبتون فى كتابة السيناريو فقط، قام بإخراجه مؤلف المسرحية التى اقتبس الفيلم عنها، وهو الفرنسى فلوريان زيلر، الذى يخوض تجربة الإخراج السينمائى لأول مرة.«الأب» يقوم ببطولته اثنان من عمالقة التمثيل فى العالم: أنطونى هوبكنز، صاحب المسيرة الفنية الطويلة والثرية منذ الثمانينيات، وأوليفيا كولمان التى لمعت فى سماء التمثيل خلال السنوات الماضية، خاصة فى الأعمال التاريخية، مثل «المفضلة»، الذى حصلت عنه على الأوسكار، ومسلسل «الملكة» الذى أنتجته «نتفليكس» وتلعب فيه دور الملكة إليزابيث.يتناول فيلم «الأب» فكرة استهلكتها السينما فى عشرات وربما مئات الأعمال السابقة، وهى مرض ألزهايمر، وما ينتج عنه من فوضى وتعاسة للمريض والمحيطين به، ولكن لا يوجد، على حد مشاهداتى، عمل استطاع أن يعبر عن قسوة هذا المرض مثلما يفعل فيلم «الأب».الفكرة الفنية ليست أيضًا جديدة، فعلها كريستوفر نولان فى فيلمه الشهير «تذكار» أو Memento عام ٢٠٠٠، وتخصص فيها من خلال أفلام مثل «تصور» Inception وفيلمه الأخير «عقيدة» Tenet، وهذه الفكرة تقوم على تصوير ما يدور داخل ذهن الشخصية وليس من خارجها، وهو أسلوب فى الأدب معروف باسم «تيار الوعى»، أى سرد ما تتخيله الشخصية عن الواقع، لا الواقع نفسه.هنا، فى «الأب» نشاهد عجوزًا تجاوز الثمانين يعانى من الانهيار المتواصل لذاكرته التى تبدو مثل كيس مثقوب يفرغ كل ما فيه تدريجيًا، فيبدأ فى فقدان صلته بالواقع وبالناس من حوله وبنفسه فى النهاية. والفيلم لا يحدثنا «عما» يجرى له، ولكنه يحدثنا «بما» يدور فى عقله. تتداخل الأحداث والذكريات والشخصيات والخيالات ببعضها بعضًا فى محاولة لوضعنا داخل عقله المتدهور.الفيلم مؤلم، إذ يبين لنا مدى المعاناة واليأس الكامل اللذين يحدثهما مرض فقدان الذاكرة فى عقول ونفوس من يصابون به، والأكثر إيلامًا هو إدراكنا مدى هشاشة الإنسان، إذ يعتمد وجوده كله على أجزاء صغيرة لا تكاد تُرى بالعين المجردة داخل المخ تشكل الذاكرة، وهذه الذاكرة هى التى تشكل شخصياتنا وهويتنا وعالمنا كله، من دونها لا وجود للفرد، ولا للمجتمع البشرى كله.