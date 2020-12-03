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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بالنظر فى أوضاع ذوى الإعاقة بسجون إسرائيل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:58 م
الأمانة العامة لجامعة
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
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دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة وجميع مؤسسات المجتمع الدولي أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، وتنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم.

وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة)- في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين- بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة وإطلاق سراح جميع المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقته، والعمل على توفير الحماية لجميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر الإصابة بالإعاقة، سواء كانت إعاقة جسدية، نفسية أو حسية.

وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية- في البيان الصادر اليوم الخميس- "يشهد الثالث من ديسمبر من كل عام فعاليات اليوم العالمي للمعاقين، وهو احتفال دولي بدأ الاحتفال به من قبل الأمم المتحدة عام 1992، لتعزيز الوعي بشأن الأشخاص المعاقين، والتأكيد على احترام وحماية حقوقهم ودعمهم في جميع أنحاء العالم".

ونبه بأن الوقائع والإحصاءات تشير إلى تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الاعتداءات والممارسات القمعية الممنهجة واستمرار الانتهاكات والجرائم بحقهم، دون مراعاة لأوضاعهم ومتطلباتهم الخاصة.

وأضاف: "أنه وفي تحد وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي، لم يستثن الاحتلال ذوي الإعاقة من الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، ما زاد من معاناتهم وفاقم من آلامهم، ولا تزال سلطات الإحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العديد من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات إما جسدية أو ذهنية أو عقلية أو حسية".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والاحتياجات الطبية المساعدة، بل وضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة والاحتياجات المساعدة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية، مما يساهم في تفاقم معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وذكرت الجامعة العربية- في بيانها- "إن الإحصاءات تشير إلى أن 90% من الأسرى تعرضوا لضرب مبرح ووحشي أثناء الاعتقال، مما ترك عندهم أمراضًا خطيرة، حيث يعد الاعتقال والسجن بمثابة السبب الرئيسي في انضمام بعض الأسرى إلى تلك الفئة، وفي ظل تصاعد وتيرة التعذيب والتنكيل بالمصابين، واستمرار العزل الانفرادي وعدم الاكتراث بمعاناة الأسرى والأمراض المتعددة التي تصيبهم، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإعاقة كما ساهمت سياسة الإهمال الطبي المتعمد في قتل الأسير بشكل بطيء".

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