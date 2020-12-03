رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية» يبدأ تحليل المخدرات لسائقي حافلات المدارس الخاصة بالقناطر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:37 م
تحليل المخدرات
تحليل المخدرات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
شهدت الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية عددا من الفاعليات وجولات المتابعة للمدارس ورصد الاستعداد لجولة الإعادة لمجلس النواب بمدارس قليوب، وحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة بالقناطر الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد مديرو الإدارات التعليمية عددا من المدارس لرصد الحالة التعليمية والإدارية وآليات تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقامت الإدارة المركزية للأمن بالوزارة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح جودت وبالتنسيق مع الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، ومحمد عبدالبديع عبدالغفار مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وسامح عبدالسلام مدير إدارة الأمن بالمديرية، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، بحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة، بمشاركة الدكتور عبدالرحمن زياد بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

كما تابع خالد الشربيني مدارس عرب شركس الابتدائية وعرب شركس الإعدادية ومدرسة شلقان الإعدادية بنات؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية بهم، وشدد علي تعقيم المدارس وتطهيرها.

وتفقد محمد عبدالمقصود مدير عام إدارة قليوب مدرسة صنافير الثانوية المشتركة ومدرسة سعد الدين الشاذلي ومدرسة قليوب الثانوية القديمة، وتفقد الحالة الدراسية والإدارية وانضباط العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجه بالاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتفعيل المنصات التعليمية.

وشدد على ضرورة تعقيم الفصول والطرقات بشكل دوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الواقيات الشخصية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت مدير إدارة طوخ التعليمية هالة حسام الدين مدرسة كفر علوان الابتدائية، وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأثنت على حسن تعاونهم وادائهم وتقدمت لهم بالشكر.

وقامت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام الإدارة التعليمية بشبين القناطر بزيارة مدرسة عرب جهينة الصناعية بنات، وتابعت العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تابعت أيضا أعمال تقييم الكشافة على المستوى الجمهورية والمقامة بمدرسة سليم ذهني وكذلك مدرسة شبين الثانوية بنات واجتمعت بمجلس أمناء الإدارة.

وقام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة أجهور الإعدادية بنين والابتدائية بنين الجديدة، وأكد على الاهتمام بالنظافة وأعمال التطهير والتعقيم والالتزام بمواعيد العمل وحضور الطلاب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

الصور

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

فنانة سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالقهوة في العالم.. وتدخل «جينيس»

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي