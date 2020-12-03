«تعليم القليوبية» يبدأ تحليل المخدرات لسائقي حافلات المدارس الخاصة بالقناطر

شهدت الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية عددا من الفاعليات وجولات المتابعة للمدارس ورصد الاستعداد لجولة الإعادة لمجلس النواب بمدارس قليوب، وحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة بالقناطر الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وتفقد مديرو الإدارات التعليمية عددا من المدارس لرصد الحالة التعليمية والإدارية وآليات تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وقامت الإدارة المركزية للأمن بالوزارة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح جودت وبالتنسيق مع الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، ومحمد عبدالبديع عبدالغفار مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وسامح عبدالسلام مدير إدارة الأمن بالمديرية، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، بحملة لتحليل المواد المخدرة للسائقين بالمدارس الخاصة، بمشاركة الدكتور عبدالرحمن زياد بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.كما تابع خالد الشربيني مدارس عرب شركس الابتدائية وعرب شركس الإعدادية ومدرسة شلقان الإعدادية بنات؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية بهم، وشدد علي تعقيم المدارس وتطهيرها.وتفقد محمد عبدالمقصود مدير عام إدارة قليوب مدرسة صنافير الثانوية المشتركة ومدرسة سعد الدين الشاذلي ومدرسة قليوب الثانوية القديمة، وتفقد الحالة الدراسية والإدارية وانضباط العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجه بالاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتفعيل المنصات التعليمية.وشدد على ضرورة تعقيم الفصول والطرقات بشكل دوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الواقيات الشخصية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا.وتابعت مدير إدارة طوخ التعليمية هالة حسام الدين مدرسة كفر علوان الابتدائية، وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأثنت على حسن تعاونهم وادائهم وتقدمت لهم بالشكر.وقامت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام الإدارة التعليمية بشبين القناطر بزيارة مدرسة عرب جهينة الصناعية بنات، وتابعت العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تابعت أيضا أعمال تقييم الكشافة على المستوى الجمهورية والمقامة بمدرسة سليم ذهني وكذلك مدرسة شبين الثانوية بنات واجتمعت بمجلس أمناء الإدارة.وقام صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية بمتابعة مدرسة أجهور الإعدادية بنين والابتدائية بنين الجديدة، وأكد على الاهتمام بالنظافة وأعمال التطهير والتعقيم والالتزام بمواعيد العمل وحضور الطلاب.