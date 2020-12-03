وفد «التنسيقية» يهنئ هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومي

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.كان في الزيارة، محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء، رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، نادر مصطفى عضو مجلس النواب، محمد حامد معاون وزيرة التخطيط وأمين سر مساعد وعضو التنسيقية، محمود عز عضو المكتب الفني لوزيرة التخطيط وعضو التنسيقية.وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط عن الجهود المتميزة التي قامت بها في الفترات الأخيرة، وأنها أثبتت كفاءة المرأة المصرية في القيادة، كما أكدوا دعم التنسيقية المتواصل للوزارة التي تحتوي على العديد من الكفاءات الشبابية.وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتميز الذي يظهره أعضاؤها في كافة المجالات، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.