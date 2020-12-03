ميدان التحرير يتحول لمتحف مفتوح استعدادًا لموكب نقل المومياوات

شهد ميدان التحرير استعدادات ضخمة ليتحول لمتحف مفتوح، وذلك بعد الإعلان عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط غدا الجمعة.ويستعد ميدان التحرير غدا لاستقبال موكب الملوك إلى متحف الحضارة بالفسطاط في احتفال تاريخي، ويضم الموكب 22 ملكًا وملكة بمشاركة عجلات حربية على الطراز المصري القديم، والتي تجر بواسطة الخيول وسط فرق الحرس الجمهوري مع إطلاق العيارات النارية والعروض العسكرية؛ احتفالا بهم وسيتم نقل الحدث عبر قنوات فضائية كبرى في كل أنحاء العالم.ويضم الموكب قائمة الملوك التالية: "سكنن رع - تحتمس الأول - أحمس نفرتاري - أمنحتب الأول - تحتمس الثاني - الملكة حتشبسوت - تحتمس الثالث - أمنحتب الثاني - تحتمس الرابع - امنحتب الثالث - رمسيس الثاني - مرنبتاح - سيتي الثاني - سبتاح - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس التاسع - سيتي الأول".