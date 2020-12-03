رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ميدان التحرير يتحول لمتحف مفتوح استعدادًا لموكب نقل المومياوات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:39 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
آية سالم
طباعة
شهد ميدان التحرير استعدادات ضخمة ليتحول لمتحف مفتوح، وذلك بعد الإعلان عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط غدا الجمعة.

ويستعد ميدان التحرير غدا لاستقبال موكب الملوك إلى متحف الحضارة بالفسطاط في احتفال تاريخي، ويضم الموكب 22 ملكًا وملكة بمشاركة عجلات حربية على الطراز المصري القديم، والتي تجر بواسطة الخيول وسط فرق الحرس الجمهوري مع إطلاق العيارات النارية والعروض العسكرية؛ احتفالا بهم وسيتم نقل الحدث عبر قنوات فضائية كبرى في كل أنحاء العالم.

ويضم الموكب قائمة الملوك التالية: "سكنن رع - تحتمس الأول - أحمس نفرتاري - أمنحتب الأول - تحتمس الثاني - الملكة حتشبسوت - تحتمس الثالث - أمنحتب الثاني - تحتمس الرابع - امنحتب الثالث - رمسيس الثاني - مرنبتاح - سيتي الثاني - سبتاح - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس التاسع - سيتي الأول".

موضوعات متعلقة

هذيان سياسي أم خلل نفسي.. «الإخوان» تحطم نظريات «المنطق» بمهاترات جديدة ضد «الخارجية»

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

الصور

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

فنانة سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالقهوة في العالم.. وتدخل «جينيس»

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي