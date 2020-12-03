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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة تدعو المصريين بالإمارات لحضور إضاءة برج خليفة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:37 م
إضاءة برج خليفة
إضاءة برج خليفة
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طالبت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، المصريين بدولة الإمارات بحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالًا بتسجيله 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقالت وزارة الهجرة، إن برج خليفة يضاء مساء يوم غد الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي، احتفالًا بتسجيل صندوق تحيا مصر ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملًا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

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