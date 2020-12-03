إبطال ترشيح رئيس إفريقيا الوسطى السابق في الاقتراع الرئاسي

أبطلت المحكمة الدستورية، الخميس، ترشيح رئيس الدولة السابق فرنسوا بوزيزيه للانتخابات الرئاسية في جمهورية إفريقيا الوسطى بذريعة أنه ملاحق بتهم "القتل" و"التعذيب" وخاضع لعقوبات أممية.والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية مقررة في 27 ديسمبر، ويعتبر الرئيس المنتهية ولايته فوستين أركانج تواديرا المرشح لولاية ثانية، الأوفر حظًا للفوز في هذا البلد الذي يشهد حربًا أهلية دامية مستمرة منذ سبع سنوات.وقال مراقبون إن بوزيزيه المرشح الوحيد الذي قد يقلق تواديرا.وجاء في قرار المحكمة "باعتبار أن المرشح صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 31 مارس 2014" أمام قضاء بلاده بتهم "القتل والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والحبس" أبطل ترشيح بوزيزيه الذي أطاحه انقلاب في 2013 وأدى إلى اندلاع النزاع.