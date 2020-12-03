محافظ مطروح: حملة للمرور على مستشفى الحمام وغلق سوق الغنم بالمدينة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه منذ أمس الأربعاء، تم تنفيذ حملة مكبرة من مديرية الصحة للمرور على مستشفى الحمام المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراجعة التعقيم مع طاقم التمريض والأطباء.وأكد شعيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التوجيه بتنفيذ حملات من مباحث المرور ومديري المواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي واتخاذ الإجراءات للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير بالاشتراك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة الحمام.وأشار إلى أنه تم التوجيه بتعقيم الأسواق والتجمعات والشوارع والمحال التجارية، بالإضافة إلى إغلاق سوق الغنم بمدينة الحمام، موجها أوقاف مطروح بتعقيم المساجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.