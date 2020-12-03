نتنياهو ينفي لقاء ولي العهد في السعودية

علّق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، للمرة الأولى، على تداول الأنباء حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان.ووجّه مايكل دوران، كبير الباحثين في معهد «هدسون» الأمريكي، سؤالا إلى نتنياهو حول مدى صحة الأنباء التي انتشرت حول زيارته إلى السعودية، ليجيب بنيامين، قائلا: "لا يجب تصديق كل الأشياء التي تقرأها في وسائل الإعلام".وعقد معهد «هدسون» الأمريكي للأبحاث لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقالت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، إن نتنياهو التقى بن سلمان بشكل سري في المملكة العربية السعودية، وهو ما نفته الرياض.