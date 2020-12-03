إحالة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي للمحاكمة

قررت نيابة الوايلي الجزئية في القاهرة، إحالة متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي للمحاكمة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مندوب مبيعات، له معلومات جنائية حال تعامله بالنقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة الوايلي بحوزته 20000 دولار أمريكي - 1000 جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.