إيطاليا تحظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد لاحتواء انتشار كورونا
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:26 م
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أعلنت إيطاليا حظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الحظر سوف يسري من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل.
وسوف تستثني السلطات الإيطالية التنقل من أجل أغراض مثل العمل، أسباب صحية أو طارئة.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حوالي 1.6 مليون شخص.
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الحظر سوف يسري من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل.
وسوف تستثني السلطات الإيطالية التنقل من أجل أغراض مثل العمل، أسباب صحية أو طارئة.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حوالي 1.6 مليون شخص.