إيطاليا تحظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد لاحتواء انتشار كورونا

أعلنت إيطاليا حظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الحظر سوف يسري من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل.وسوف تستثني السلطات الإيطالية التنقل من أجل أغراض مثل العمل، أسباب صحية أو طارئة.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حوالي 1.6 مليون شخص.