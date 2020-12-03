فلسطين تسجل 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 19 وفاة، و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1469 حالة تعافٍ، في محافظات البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم الخميس، إن الوفيات الجديدة بلغت 19 ومنها 4 في غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفسطينية (وفا).وأضافت أن الضفة الغربية سجلت 1911 إصابة جديدة في حصيلة غير مسبوقة، بينما سجل قطاع غزة 827 إصابة.وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 1ر76 % فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1ر23% ونسبة الوفيات 8ر0% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبلغ عدد الحالات النشطة في الضفة الغربية إلى 13357 حالة بينما وصل إلى 10321 حالة في قطاع غزة.