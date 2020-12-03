المرصد: 40 آلية عسكرية للتحالف الدولي تدخل الأراضي السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دخول قافلة لـ"التحالف الدولي" من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.وتتألف القافلة من 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 نوفمبر المنصرم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.وتتألف القافلة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.