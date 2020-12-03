رئيس حزب المصريين: ذوو الهمم في عيون الدولة المصرية

هنأ رئيس حزب المصريين الأشخاص من ذوي الاحتياجات بمناسبة اليوم العالمي الذى يوافق الثالث من ديسمبر، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنصفهم وأصبحوا يحظون باهتمام خاص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، ويحرص دائمًا على ضمان حقوق هذه الفئة والاحتفاء بهم كل عام.وقال رئيس الحزب، في بيان مساء الخميس، إن الدولة المصرية لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس السيسي، ولم يصبح الابن المعاق عبئًا أو عارًا على أسرته، بل أصبح مليئًا بالسمع والبصر، موضحًا أن هناك دولًا كثيرة متقدمة لم تصل للمستوى الذين وصلت إليه مصر في الاهتمام والاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من اهتمام الدولة المصرية.وأضاف أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بذوي الهمم، ورفع رأسهم واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت تُقدر وتعترف بذوي الهمم وأعطت لهم مساحة كبيرة في تحقيق أحلامهم، لافتًا إلى أن ذوي الهمم حصدوا مكاسب كبيرة وكانت أول تلك المكاسب هي التمثيل النيابي بالبرلمان، حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة فى التاريخ نوابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبين.وأكد أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط، موضحًا أن احتفاء الرئيس السيسي بهم كل عام يؤكد اهتمامه وعنايته لتعزيز مكتسباتهم ودمجهم مجتمعيًا وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.