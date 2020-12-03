نائب: قمة مصر الاقتصادية حدث استثنائي يؤكد صحة الطريق

قال محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق قمة مصر الاقتصادية اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسئولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، حدث استثنائي لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري موضحًا أنها مؤشر إيجابي على استمرار الاقتصاد المصري في النمو والتقدم رغم تحديات وتداعيات جائحة كورونا.وأشار عثمان، في بيان الخميس، إلى العديد من القضايا المعروضة على جدول القمة ومناقشتها عبر 3 جلسات رئيسية فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري، وهي أمور ستقوي جسر التواصل بين هذه العقول الاقتصادية والنخبة.وأكد رشاد أن قمة مصر الاقتصادية، وبما تتناوله، عن دور البنوك فى دعم الاقتصاد والتحول الرقمى والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا، وصمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، واستعراض الفرص والتحديات قمة حيوية وهامة للغاية بجانب تناول خطط الحكومة للتحول الرقمى، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمى، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التى تنشئها الحكومة.ولفت عضو الشيوخ إلى أنها قضايا في غاية الخطورة والحساسية، تؤكد أن الاقتصاد المصري يواصل طريقه في النمو وقادر على الصمود رغم كل التحديات، وأن برنامج الإصلاح كان ولا يزال قرارًا مصريًا وطنيًا استطاع تغيير الأوضاع في مصر للأفضل.