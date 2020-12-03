وزير القوى العاملة يسلم 32 عقد عمل و15 كرسيًا متحركًا لأرامل ومطلقات أسوان

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، احتفالية اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بقاعة القوات المسلحة بمحافظة أسوان، حيث سلم 32 عقد عمل لذوي الهمم، وكرم 12 منشأة قدمت العقود.وسلم الوزير 10 كراسي متحرك، فضلا عن 3 كراسي متحرك لمستشفيات العزل، بالإضافة إلى كرسيين لطفل وسماعة طبية.كما شهدت الاحتفالية تسليم 50 بطانية، كرتونة مواد غذائية لذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات، مساهمة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني بأسوان.وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت في عام 2018 مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.وقال وزير القوى العاملة، إن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة في تفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم واعدا بإطلاقها في يناير المقبل بأسوان.وشدد الوزير علي الإخلاص في العمل، والعمل بروح إيجابية من أجل خدمة المواطن المصري، وإنجاز المهام، موجها الشكر والتقدير لكل الشركات التي قامت بالمساعدة في تقديم عقود عمل لذوي القدرات معربا عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لكي تتخلص من عبء البطالة.