الخارجية الأمريكية: مبعوث يتوجه لتركيا وقطر للتباحث بشأن أفغانستان

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد سيتوجه إلى تركيا وقطر لإجراء مباحثات بشأن مفاوضات السلام الأفغانية.وقالت الوزارة إن السفير غادر إلى أنقرة، أمس الأربعاء، وإنه سيلتقي طرفي المفاوضات الأفغانية في قطر، وأضافت في بيان "من الضروري أن يبني الطرفان على القوة الدافعة الحالية، وأن يسرعا من وتيرة العمل في سبيل الوصول إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار".