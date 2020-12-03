وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات ذوي القدرات بأسوان

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، معرض منتجات ذوي القدرات الخاصة الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان، تحت عنوان "قادرين نعملها"، وضم 15 عارضًا، وسلم كل عارض دعمًا ماليًا بقيمة 500 جنيه، وذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف عطية، ومحمد عبدالوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.وأشاد الوزير بجودة منتجات ذوي القدرات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة لهذه الفئة واستغلال إمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.