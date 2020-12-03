استدعاء أجهزة الطوارئ البريطانية بسبب انفجار كبير في بريستول

جرى استدعاء رجال الإطفاء والشرطة والمسعفين إلى ضاحية في مدينة بريستول البريطانية، الواقعة جنوب غرب البلاد، بعد وقوع "انفجار كبير"، اليوم الخميس، تردد أنه أسفر عن العديد من الإصابات.وتردد أنه جرى استدعاء أجهزة الطوارئ إلى الموقع في إيفونموث، الساعة 1122 بتوقيت جرينتش، بعد تلقي العديد من التقارير بوقوع دوي هائل.وقال الناطق باسم جهاز إيفونموث للطوارئ والإنقاذ: "نؤكد هنا وقوع العديد من الإصابات في الموقع"، رغم أنه لم يتمكن من تأكيد عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا.وقال الناطق: "انضم إلينا في الموقع شرطة إيفون وسومرست وخدمة الإسعاف".وتردد أن العملية الطارئة ما زالت جارية.