السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا حكمًا بالسجن 3 أعوام و3 أشهر بحق شخص ألقى لعبة نارية (شمروخ) أثناء مباراة كرة قدم بين فريقي كولون وبوروسيا مونشنجلادباخ في سبتمبر.2019وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم 35 عاما كان خطط لهذه الفعلة وأشعل اللعبة النارية وهو يعلم ما ينتج عنها من انفجار شديد يصم الآذان، وألقاها عبر حاجز عند المدرج الجنوبي في الاستاد، إلى داخل الملعب.أضاف رئيس المحكمة أنه "عندما يلقي المرء اللعبة النارية على الناس مباشرة أمام أقدامهم، ويبتعد هو لحماية نفسه، فإن ذلك ينطوي على لون من الغدر".وتسببت الفرقعة التي وقعت في الدقيقة 83 من زمن المباراة في إصابة 21 شخصا، بينهم العديد من المصورين الصحفيين والمنظمين، وقال عدد غير قليل منهم إنهم اعتقدوا أن الانفجار كان هجوما إرهابيا وقع في الاستاد.وطالب اثنان من الضحايا في دعويين بتعويض عن الضرر بقيمة 4000 يورو و5000 يورو، وأشارا إلى أنهما لا يزالان يعانيان أضرارا ناجمة عن الانفجار تتمثل في فقدان جزئي في قوة السمع وطنين مزمن وصداع.وكتب خبير مفرقعات من هيئة مكافحة الجريمة في تقرير له إن اللعبة النارية تتسم بـ "نوع خاص من الخطورة" منوها إلى أن مثل هذا النوع من الألعاب النارية يجري استخدامه لتفجير ماكينات الصرف الآلي.