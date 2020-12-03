وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير دفاع جمهورية اليونان نيكولاوس باناجيوتوبولوس والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على هامش تنفيذ التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا -10" وتجرى فعالياته بمصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.وعقد الوزيران عقب مراسم الاستقبال، لقاءً موسعًا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية اليونان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية اليونان أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطورًا فى جميع المجالات، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة والملحق العسكرى لجمهورية اليونان بالقاهرة.