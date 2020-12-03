السجن المؤبد لعاطلين قتلا سائق توك توك في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد بعد اتهامهما باستدراج سائق توك توك وطعنه بمطواة وسرقة التوك توك، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد أحمد محمد يسري، ومصطفى أحمد دحروج، وسكرتير الجنايات علي حسين.ترجع أحداث القضية رقم 39372 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بالعثور على جثة سائق بالطريق العام دائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول عن قيام كل من "ن.ه.ال"، وشهرته حبيشة، و"و.ص.ل"، وشهرته وليد إدارة، عاطلين، باستدراج المجني عليه "ع.ش.ع"، سائق توك توك، لتوصيلهما من منطقة أسفل كوبري العامرية إلى منطقة النهضة ليلا، وأثناء سيره بالطريق العام أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض "سكينا" لتهديده بمشاركة المتهم الثاني، وعند مقاومة المجني عليه قاما بطعنه عدة طعنات في البطن والصدر على إثرها لقي مصرعه وألقيا به في الطريق واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.وبتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.