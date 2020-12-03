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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:59 م
المركز الثقافي الروسي
المركز الثقافي الروسي
إيمان عادل
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يفتتح أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، فى السابعة مساء الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020 معرضًا بعنوان "الطبيعة الروسية" للفنان التشكيلي فلاديمير فاخروشيف بقاعة المعارض الكبرى داخل المركز الثقافى الروسى بالدقى.

يضم المعرض 40 لوحة يستكشف من خلالها الفنان الطبيعة الروسية بكل تفاصيلها والوانها الزاهية بلمسة فنية ابداعية.

وقد عبر فلاديمير عن سعادته بحضوره للقاهرة وتقديم معرضًا له لأول مرة، مؤكدًا أنه كان أحد أحلامه وأخيرا بمساعدة المركز الثقافى الروسى حقق الحلم، وأنه اتخذ قرار حضوره وهو زوجته لإقامة المعرض فى هذه الفترة العصيبة فى تحدى لجائحة كورونا التى أعاقت الحياة الفنية، لكن فلاديمير وعائلته قرروا قبول التحدى والحضور للقاهرة وتحقيق الحلم.




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