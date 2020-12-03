اجتماع لأوبك وشركائها للبحث في اقتطاعات إنتاج النفط

يستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الخميس، مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة.يأتي هذا الاجتماع "لأوبك بلاس"، الذي سيعقد افتراضيًا، بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء التكتل.وبعدما كان من المقرر عقده أساسًا الثلاثاء أرجئ يومين إلى الخميس، وتم تأخيره مرة جديدة لساعة واحدة على أن يبدأ في الساعة 14،00 ت غ (15،00 بتوقيت باريس)، على ما أفاد مصدر في أوبك لوكالة فرانس برس.وتساءل المحلل في البنك التجاري الألماني يوجين وينبرغ: "هل ستنجح أوبك وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق اليوم؟".من جهته، صرح المحلل في شركة "أكسي" المالية، ستيفن إينس، بأن "المقترحات تتركز على ما يبدو على تخفيف تدريجي للاقتطاعات، ما من شأنه تخفيف وقع عودة مفاجئة لنحو مليوني برميل في اليوم إلى السوق بحلول الأول من يناير كما هو مقرر في الاتفاق الساري.ويلتزم التحالف خفضًا كبيرًا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد- 19، استنادًا إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل 2020.ولعبت هذه الجهود، التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأميركي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود.ويدفع هذا الوضع العديد من المنتجين، وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية والبالغة 7.7 مليون برميل في اليوم.في الواقع، تنتظر سوق النفط أصلًا هذا التمديد، ويرى الكثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكلي لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية، إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر نوفمبر وحده، وهو الارتفاع الأعلى منذ مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد- 19، ومعه آمال العودة إلى "الوضع الطبيعي" السابق لانتشار الوباء.ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضًا إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.وسيأخذ الكارتل بالاعتبار أيضًا مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا، التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جدًا في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ أكتوبر إلى السوق، وبات إنتاجها الذي كان معدومًا تقريبًا، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أميركية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضًا بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.وواصل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المرجعيين انخفاضهما الطفيف، وبلغا على التوالي 48،15 و45،12 دولار للبرميل نحو الساعة 13،30 بتوقيت جرينتش (14،30 بتوقيت باريس).