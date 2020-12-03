رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع لأوبك وشركائها للبحث في اقتطاعات إنتاج النفط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:38 م
أوبك
أوبك
وكالات
طباعة
يستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الخميس، مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع "لأوبك بلاس"، الذي سيعقد افتراضيًا، بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء التكتل.

وبعدما كان من المقرر عقده أساسًا الثلاثاء أرجئ يومين إلى الخميس، وتم تأخيره مرة جديدة لساعة واحدة على أن يبدأ في الساعة 14،00 ت غ (15،00 بتوقيت باريس)، على ما أفاد مصدر في أوبك لوكالة فرانس برس.

وتساءل المحلل في البنك التجاري الألماني يوجين وينبرغ: "هل ستنجح أوبك وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق اليوم؟".

من جهته، صرح المحلل في شركة "أكسي" المالية، ستيفن إينس، بأن "المقترحات تتركز على ما يبدو على تخفيف تدريجي للاقتطاعات، ما من شأنه تخفيف وقع عودة مفاجئة لنحو مليوني برميل في اليوم إلى السوق بحلول الأول من يناير كما هو مقرر في الاتفاق الساري.

ويلتزم التحالف خفضًا كبيرًا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد- 19، استنادًا إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل 2020.

ولعبت هذه الجهود، التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأميركي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود.

ويدفع هذا الوضع العديد من المنتجين، وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية والبالغة 7.7 مليون برميل في اليوم.

في الواقع، تنتظر سوق النفط أصلًا هذا التمديد، ويرى الكثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكلي لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية، إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر نوفمبر وحده، وهو الارتفاع الأعلى منذ مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد- 19، ومعه آمال العودة إلى "الوضع الطبيعي" السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضًا إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.

وسيأخذ الكارتل بالاعتبار أيضًا مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.

وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا، التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جدًا في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ أكتوبر إلى السوق، وبات إنتاجها الذي كان معدومًا تقريبًا، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أميركية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضًا بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسًا، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.

وواصل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المرجعيين انخفاضهما الطفيف، وبلغا على التوالي 48،15 و45،12 دولار للبرميل نحو الساعة 13،30 بتوقيت جرينتش (14،30 بتوقيت باريس).

موضوعات متعلقة

«تصدقون كذابًا».. تعليق جديد من السعودية حول لقاء نتنياهو وبن سلمان

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020.. المستحقين والرابط

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

الصور

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

فنانة سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالقهوة في العالم.. وتدخل «جينيس»

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي