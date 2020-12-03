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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البحرين: لا توجد مخاوف أمنية على السياح الإسرائيليين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:59 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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قال زايد بن راشد الزياني وزير الاقتصاد والصناعة والسياحة البحريني، الذي يزور إسرائيل، إنه لا توجد أسباب للخوف من قبل السياح الإسرائيليين من زيارة البحرين، رغم التوترات مع إيران بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وتابع اليوم الخميس: "لدينا أجهزة أمنية ممتازة، إذا كان هناك خطر من هجوم إيراني، فسيكون ذلك تهديدًا للبحرين قبل أن يصبح تهديدًا للسياح لدينا، وإذا أرادت إسرائيل أن يكون هناك المزيد من الإجراءات الأمنية للسياح الإسرائيليين، فسيكون من الممكن ترتيب ذلك، لكنني لا أعتقد ذلك ضروريًا".

في السياق ذاته، وقع أوريت هكوهين وزير السياحة الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي، اتفاقية تعاون في مجال السياحة مع الزياني، وتنص على تطوير عدة مجالات مثل السياحة التجريبية للعائلات، والسياحة الاقتصادية، والسياحة العلاجية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية في الخليج، وتشمل إنشاء منتدى سياحي مشترك للجانبين يجتمع بشكل متكرر من أجل تعزيز التعاون بين الهيئات السياحية.

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